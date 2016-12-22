В правительстве предложили уничтожать контрафактный алкоголь на месте

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину и другим профильным ведомствам разработать предложения по ликвидации контрафактного алкоголя сразу после его обнаружения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Наталью Платонову.

Как сообщает газета, уничтожать такой алкоголь предлагается без решения суда. По словам Платоновой, сейчас ждать решения инстанции приходится от «полугода до двух лет».​

«Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн руб. в месяц, то теперь — 40 млн руб.», — пояснила пресс-секретарь.

По данным издания, Хлопонин также поручил определить, в чью компетенцию войдут такие меры.

Ранее, весной 2017 года, с инициативой упростить процедуру ликвидации контрафактного алкоголя выступал глава МВД Владимир Колокольцев. Министр отмечал, что даже профильное ведомство — Росалкогольрегулирование — не может справиться «с тем объемом изъятой продукции, которой буквально забиты склады».