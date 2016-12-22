Глава Роспотребнадзора сообщила о замедлении роста заболеваемости ВИЧ

Прирост заболеваемости ВИЧ в России в период с 2012 по 2017 год замедлился более чем в шесть раз. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает корреспондент РБК.

«Нам удалось достичь существенного снижения темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2017 году темп прироста составил всего 2%, тогда как в 2012 году он составлял 13,4%», — сообщила она на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

Попова также отметила снижение числа впервые выявленных ВИЧ-инфицированных среди молодежи с 2012 года. Так, в возрастной группе от 15 до 20 лет наблюдается снижение на 0,6%, а в возрастной группе от 20 до 30 лет — на 15,3%.​

Глава Роспотребнадзора уточнила, что все больше жителей России стали сдавать анализы на ВИЧ. За прошлый год были обследованы 34,08 млн человек.

В свою очередь, замминистра здравоохранения России Сергей Краевой добавил, что число пациентов, которым впервые установили диагноз, «сохранилось на уровне 2016 года и составило порядка 86 тыс.».

Ранее, 16 апреля, стало известно, что в Минздраве разработали законопроект, запрещающий пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции.