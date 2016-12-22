Минздрав предложил штрафовать за пропаганду ВИЧ-диссидентства

Минздрав разработал законопроект, запрещающий пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

За распространение информации о ВИЧ-диссидентстве (отрицание существования ВИЧ) предусмотрен штраф в размере 2–3 тыс. руб. для физических лиц, 5–10 тыс. — для чиновников и до 50 тыс. руб. для юридических лиц. В последнем случае также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

В случае принятия закон начнет действовать в январе 2019 года.

В начале апреля Следственный комитет возбудил дело по факту смерти четырехмесячной дочери ВИЧ-инфицированной женщины. Врачи сообщили, что девочка скончалась от пневмоцистной пневмонии, которая наблюдается в основном у ВИЧ- и СПИД-инфицированных и вызывается дрожжеподобным грибом. Следствие установило, что мать отказывалась лечить себя и дочь от ВИЧ. Женщина больна уже давно, но отрицает существование вируса иммунодефицита человека и отказалась от химиопрофилактики во время родов, а также обследования и лечения новорожденной. Женщина считает, что ребенок умер по вине врачей, «залечивших» его.

Летом 2017 года главный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин заявил, что у родителей, отрицающих существование ВИЧ и СПИДа, нужно изымать детей, и предложил оформить эту инициативу законодательно.