ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к росту курса доллара

Около 60% россиян заявляют, что не обеспокоены ростом курсов доллара и евро. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомился РБК.

Две трети опрошенных (66%) даже в случае дальнейшего подорожания американской валюты не намерены предпринимать никаких действий.

Беспокойство в связи с ростом курсов иностранных валют выразили 36% граждан. Респонденты объяснили колебания стоимости доллара и евро изменениями в международной обстановке. Около четверти опрошенных (23%) связали колебания курса рубля с антироссийскими санкциями США.

Если курс доллара продолжит расти, 12% респондентов предпочтут траты сбережений на мелкие нужды, 8% — вложения накоплений в недвижимость или ценности.

На прошлой неделе, после того как 6 апреля Минфин США ввел новые санкции против крупных российских бизнесменов и их фирм, доллар и евро существенно выросли по отношению к рублю. На открытии Московской биржи 11 апреля евро достигал 80 руб., курс доллара превышал 64 руб. Однако 16 апреля рубль укрепился после публикации The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций.

