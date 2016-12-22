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Умерла супруга Джорджа Буша-старшего
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Умерла супруга Джорджа Буша-старшего
Политика, 02:54
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Умерла супруга Джорджа Буша-старшего

В США на 93-ем году жизни скончалась Барбара Буш, супруга бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь экс-главы государства Джим Макграт.

Как сообщает ABC News, она скончалась после того, как в воскресенье, 15 апреля, членами ее семьи было принято решение не продолжать лечение бывшей первой леди США. Она, как отмечает телеканал, страдала от сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни легких.

CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего
Политика

Барбара Буш 20 января 1989 года стала 46-ой первой леди США после того, как ее муж Джордж Буш-страший победил на выборах и стал 41-м президентом страны. Позже сыновья Барбары Буш также занимали высокие политические посты. Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США, а Джеб Буш стал 43-м губернатором штата Флорида.

15 апреля американский телеканал CBS на своем портале ошибочно опубликовал некролог Барбары Буш. В заголовке случайно попавшей на ленты новости значилось: «Не публиковать: бывшая первая леди Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет».

Теги: Джордж Буш-старший , Барбара , Буш , смерть
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