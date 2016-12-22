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CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего
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CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего
Политика, 10:11
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CBS по ошибке сообщил о смерти супруги Буша-старшего
Телеканал CBS случайно опубликовал заранее подготовленный некролог Барбары Буш. Новость была опровергнута, но представитель бывшей первой леди США признал, что состояние ее здоровья ухудшается
Барбара Буш (Фото: Robert F. Bukaty / AP)

Американский телеканал CBS на своем портале ошибочно опубликовал некролог Барбары Буш, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего. Ее пресс-секретарь опроверг сообщение о смерти, однако признал, что состояние здоровья бывшей первой леди ухудшается. Скриншот с некрологом в своем Twitter опубликовало издание Miami Herald.

В заголовке случайно попавшей на ленты новости значилось: «Не публиковать: бывшая первая леди Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет».

«Барбара Буш, остроумная, всегда общительная, матриарх политической династии, которой удалось провести двух своих представителей в Белый дом и на протяжении десятилетий доминировать в Республиканской партии, умерла после ряда недавних госпитализаций. Ей было 92 года. Представитель семьи Буш сказал, что она мирно скончалась в своем доме, в окружении близких», — гласили первые строчки некролога.

Вскоре после публикации новость была удалена с сайта и оказалась недоступна для чтения.

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг новость о ее смерти, однако признал, что здоровье жены экс-президента ухудшается. По словам представителя бывшей первой леди, она уже не намерена ложиться в больницу и желала бы провести остаток жизни со своей семьей. «После недавней серии госпитализаций и консультаций с семьей и врачами госпожа Буш, которой уже исполнилось 92 года, решила не больше не прибегать к медицинской помощи», — рассказал он.

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Барбара Буш на протяжении почти десяти лет страдает от проблем с сердцем. В 2009 году она перенесла операцию по сужению сердечного клапана. Кроме того, ей делали операцию по удалению язвы.

В конце марта 92-летняя жена и мать двух бывших президентов США написала статью для студенческого издания колледжа в Массачусетсе. «Я все еще старая и все еще люблю мужчину, за которого вышла замуж 72 года назад. Мне оказывали лучшую медицинскую помощь, и у меня было больше операций, чем вы можете себе представить. Не уверена, что Бог узнает меня: у меня так много новых частей тела!» — описывала она себя в статье. При этом Барбара подчеркивала, что продолжает работу в фонде своего имени и очень гордится 17 внуками, которые «служат обществу, каждый по-своему».

Барбара Буш родилась в 1925 году. Вместе с мужем Джорджем Бушем-старшим они основали политическую династию Бушей. Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. Их сын Джордж Буш-младший возглавлял Белый дом с 2001 по 2009 год. Другой сын, Джеб Буш, восемь лет был губернатором Флориды и участвовал в праймериз Республиканской партии перед президентскими выборами 2016 года. После смерти Нэнси Рейган Барбара Буш стала старейшей из живущих экс-первых леди США.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: CBS , Джордж Буш-старший
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