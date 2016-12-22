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Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией
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Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией
Новые санкции США, 23:23
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Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией
В связи с истечением срока действия соглашения о пролете над территорией России американские перевозчики начали изменять маршруты некоторых авиарейсов, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт
Фото: Mike Blake / Reuters

Ряд американских авиакомпаний изменяют маршруты следования некоторых рейсов в связи с возможным запретом пролета над территорией России, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

По ее словам, действие соглашения о между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник. Госдеп провел встречу с представителями авиакомпаний, уточнила она.

Нойерт также рассказала, что на этой неделе должна была состояться встреча с в Вашингтоне по поводу продления этого соглашения, однако российская сторона отменила ее, а новая встреча еще не назначена.

«Мы не хотим такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности», — сказал Нойерт.

13 апреля в Госдуму России был внесен законопроект № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». ​

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, он был разработан «как ответная мера на вызовы США и их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».

Один из его пунктов предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: зарубежные авиакомпании , Соглашение , пролет
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