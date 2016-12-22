Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией

Ряд американских авиакомпаний изменяют маршруты следования некоторых рейсов в связи с возможным запретом пролета над территорией России, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.
По ее словам, действие соглашения о между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник. Госдеп провел встречу с представителями авиакомпаний, уточнила она.
Нойерт также рассказала, что на этой неделе должна была состояться встреча с в Вашингтоне по поводу продления этого соглашения, однако российская сторона отменила ее, а новая встреча еще не назначена.
«Мы не хотим такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности», — сказал Нойерт.
13 апреля в Госдуму России был внесен законопроект № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».
По словам спикера парламента Вячеслава Володина, он был разработан «как ответная мера на вызовы США и их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».
Один из его пунктов предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.