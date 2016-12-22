Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,00 60,85 EUR Нал. 76,83 75,29 USD Бирж. 61,51 +0,34 EUR Бирж. 76,08 +0,36 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7893,30 -128,00 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,56 -0,01% DJIA 24831,20 +1,05% Nasdaq 7290,95 +1,88% FTSE 7226,05 +0,39%
Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии
Лента новостей
Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда» 22:29, Технологии и медиа Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении 22:00, Общество Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет 21:54, Политика Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД 21:28, Политика Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении 21:27, Политика МВФ предсказал замедление мировой экономики 21:21, Экономика В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram 21:13, Технологии и медиа Появилось видео с Рыбкой и Лесли перед судом в Таиланде 21:09, Общество Сборная Украины по борьбе выступит в России вопреки запрету властей 20:50, Спорт Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде 20:43, Политика Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом 20:34, Политика Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии 20:32, Общество Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России 20:28, Политика РФС признался в невозможности отменить желтую карточку Федора Смолова 20:17, Спорт Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС 20:10, Политика Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику 19:58, Финансы Чайка расскажет сенаторам о роли ФСБ в остановке приватизации «Роснано» 19:57, Бизнес Сноуден поддержал Дурова и назвал блокировку Telegram «цензурой» 19:52, Технологии и медиа Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя 19:52, Технологии и медиа Посольство опровергло задержание в США главы космической отрасли Украины 19:41, Политика МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 19:17, Общество Руководство межрайонной ИФНС в Подмосковье обвинили в получении взятки 19:17, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:13, РБК и Билайн Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе 19:06, Политика Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России 18:56, Технологии и медиа Смена системы: как в Армении президент стал премьером 18:47, Политика МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США 18:46, Политика Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума 18:39, Экономика
Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии
Общество, 20:32
0
Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines рейса 1380, следовавший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пассажира.

По его словам, самолет «потерял левый двигатель» и отклонился от курса, направившись в Филадельфию. Собеседники CNN рассказали, что один пассажир после посадки самолета был госпитализирован.

В официальном сообщении компании Southwest Airlines подтвердили, что ее борт Boeing 737-700 рейса 1380 отклонился от курса и приземлился в аэропорту Филадельфии. Однако, авиаперевозчик не уточнил деталей. По его данным, на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа. «Мы собираем информацию», — отмечается в сообщении.

Теги: аварийная посадка , авиапроисшествие , Самолет
Главное
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о претензиях прокуратуры к ремонту самолетов отряда «Россия» Общество
В СК назвали версии крушения легкомоторного самолета в Липецкой области Общество
В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.