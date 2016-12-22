Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines рейса 1380, следовавший из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пассажира.

По его словам, самолет «потерял левый двигатель» и отклонился от курса, направившись в Филадельфию. Собеседники CNN рассказали, что один пассажир после посадки самолета был госпитализирован.



В официальном сообщении компании Southwest Airlines подтвердили, что ее борт Boeing 737-700 рейса 1380 отклонился от курса и приземлился в аэропорту Филадельфии. Однако, авиаперевозчик не уточнил деталей. По его данным, на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа. «Мы собираем информацию», — отмечается в сообщении.