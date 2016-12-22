Руководство межрайонной ИФНС в Подмосковье обвинили в получении взятки

Руководителю межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок предъявлено обвинение в получении взятки в 15 млн руб. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. ​

Ранее о задержании чиновников ФНС сообщил источник РБК. Как уточнили в Следственном комитете, руководство ИФНС 12 апреля поймали с поличным при получении первой части взятки в 10 млн руб.

«Обвиняемые из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на получение от руководства одной из коммерческих фирм взятки в виде денег в размере 15 млн руб. за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности», — утверждает следствие.

Чиновникам ФНС предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас они находятся под домашним арестом. Деньги, которые они получили, изъяты.

В СК отказались уточнить имена чиновников и название коммерческой фирмы. По данным официального сайта, ИФНС № 1 по Московской области возглавляет Дмитрий Винокуров, а отдел выездных проверок — Елена Домино.

16 апреля суд приговорил сотрудницу ФНС по Краснодарскому краю Нину Михайлову к 9,5 года заключения за взятки. В коррупции также подозревается глава управления ФНС по Курганской области Владимир Рыжук. За получение взятки в особо крупном размере арестован экс-руководитель УФНС по Нижегородской области Владимир Шелепов.