ФНС отчиталась о росте поступлений налогов на 20%

Налоговые поступления в консолидированный бюджет в 2017 году выросли на 20%, до 17,3 трлн руб., заявил глава ФНС Михаил Мишустин. Главными драйверами роста стали налог на прибыль и НДС

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2017 году обеспечила поступления налогов в консолидированный бюджет в объеме 17,3 трлн руб., что на 20% больше, чем в 2016-м, заявил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства, передает корреспондент РБК. Увеличение поступлений составило 3,1% к ВВП, отметил чиновник.

В федеральный бюджет в прошлом году было зачислено 9,2 трлн руб., прирост составил 32%. Ненефтегазовые доходы обеспечили 60%, или 1,7 трлн руб., прироста поступлений. Драйверами роста ФНС назвала налог на прибыль — 3,3 трлн руб. (рост на 18,8%) и НДС — 3,1 трлн руб. (рост на 15,5%). Поступление акцизов увеличилось на 17,6%, до 1,5 трлн руб., имущественных налогов — на 11,9%, до 1,2 трлн руб., НДФЛ — на 7,7%, до 3,3 трлн руб.

ФНС урегулировала 173 млрд из 522 млрд руб. задолженности по страховым взносам, принятой налоговой службой от внебюджетных социальных фондов, отметил Мишустин. По его словам, значительную долю составила накопленная задолженность индивидуальных предпринимателей, которая рассчитывалась исходя из восьмикратного размера МРОТ при непредставлении отчетности. На начало 2018 года она составила 111 млрд руб.

«Данная задолженность не может быть взыскана в полном объеме в связи с фактическим отсутствием доходов или прекращением налогоплательщиками предпринимательской деятельности без снятия с налогового учета. Во избежание социальной напряженности руководством страны было принято решение о ее списании», — сказал Мишустин.

ФНС планирует списать эту задолженность к маю 2018 года без участия налогоплательщиков по информации, которую службе передадут социальные фонды.

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о налоговой амнистии для россиян, предусматривающий списание налоговой задолженности физлиц и индивидуальных предпринимателей. По словам министра финансов Антона Силуанова, сумма списанной налоговой задолженности в рамках президентской инициативы составит почти 184 млрд руб.