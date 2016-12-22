Кабмин предложил передать голос АСВ другим кредиторам лопнувших банков

Правительство России предлагает ограничить права Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по участию в собраниях кредиторов рухнувших банков. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас при банкротстве участниками собраний кредиторов с правом голоса являются ФНС России (как уполномоченный орган) и конкурсные кредиторы. К последним относится и АСВ. Одновременно агентство является конкурсным управляющим лопнувших банков.

«Агентство в настоящее время пользуется в деле о банкротстве кредитных организаций тремя привилегиями: первоочередное удовлетворение требований, возможность оказывать влияние на ход ликвидационных процедур посредством принятия решений на собраниях кредиторов и осуществление полномочий органов управления банка», — сказано в пояснительной записке.

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​Такой статус АСВ предоставляет ему даже больше прав, чем «социальным» категориям кредиторов (работникам и лицам, здоровью которых причинен вред).

Авторы законопроекта предлагают исключить возможность участия агентства в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов, в том числе через ФНС.

«Предлагаемый подход позволит более корректно решить проблему конфликта интересов, возникающего при совмещении агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией и ее кредитора. Данная мера также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов — кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства», — сказано в пояснительной записке.

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев, идея законопроекта принадлежит самому агентству. «Сейчас есть проблемы с голосованием кредиторов по вопросам реализации имущества банков: ФНС не всегда готова подписываться под продажей того или иного имущества, поскольку они не обладают достаточной компетенцией по установлению цены реализуемого имущества. А это откладывает реализацию примерно на полгода, поскольку в этом случае приходится обращаться в суд», — отметил Исаев.