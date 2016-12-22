Опубликовано видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ростовской области опубликовало видео задержания боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство».

На ролике видно, как силовики задерживают автомобиль боевиков. При обыске членов террористической ячейки из кармана одно из них был извлечен пистолет. В автомобиле находилась банка из-под сметаны, которую использовали в качестве контейнера для взрывного устройства. Также были изъяты, самодельная бомба, боеприпасы и мобильные телефоны.

Видео: ФСБ России

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, которая действовала по указанию эмиссаров из Сирии. При задержании главарь ячейки покончил с собой, трех членов группы удалось задержать. По данным ведомства, боевики планировали совершить ряд терактов в Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.