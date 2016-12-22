Греф прокомментировал планы ввести ограничения на валютное кредитование

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал «не самой удачной идеей» ограничение кредитования компаний в валюте. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК.



«Макроэкономика достаточно здорова, чтобы выдерживать различного рода шоки. Мы сейчас сами очень внимательно смотрим на валютные риски, хеджируем, мы не можем прекратить кредитование в валюте. Не самая удачная идея сейчас срочно менять регулирование», — сказал Греф.

В понедельник, 16 апреля, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила , что в Банке России обсуждается целесообразность введения ограничений на валютное кредитование для компаний. Она отметила, что Россия относится к странам с повышенным соотношением валютного долга к ВВП (а именно 22%). Юдаева пояснила, что долги крупных кредиторов превышают суверенный долг, а это может стать причиной рисков. Первый зампред российского банковского регулятора отметила, что ЦБ может существенно повысить риск-коэффициенты по валютным кредитам.

Юдаева высказала мнение, что, когда рынок стабилен, компании и банки «могут недооценивать валютные риск». Она отметила, что предприятия могут брать большие валютные кредиты под низкую ставку, «не понимая, что разница в ставках собственно и покрывает валютный риск». Представитель ЦБ добавила, что это может создавать риски как из-за внешних факторов, так и в связи «с ужесточением денежно-кредитной политики США».