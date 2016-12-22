ЦБ допустил введение ограничений на кредитование компаний в валюте

Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, таким образом предполагается не допустить накопления валютных рисков. Доля валютных кредитов компаниям на 1 апреля составляет 28,3% от общего кредитного портфеля

Ксения Юдаева (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Банк России обсуждает целесообразность введения ограничений на кредитование компаний в валюте Такое заявление сделала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на банковском форуме «Казначейство», сообщает корреспондент РБК.

По словам Юдаевой, Россия входит в число стран с повышенным соотношением валютного долга к ВВП (22%). Она уточнила, что задолженность крупных заемщиков превышает суверенный долг, что является источником потенциальных рисков.

«На стабильном рынке компании и банки могут недооценивать валютные риски. Компании могут брать большие кредиты в валюте под более низкую ставку, не понимая, что разница в ставках собственно и покрывает валютный риск. Сейчас это может создавать риски не только из-за внешних факторов, но и в связи с ужесточением денежно-кредитной политики США», — уточнила первый зампред ЦБ.

«Нам важно предотвратить накопление этих рисков. Обдумываем целесообразность введения мер по ограничению валютного кредитования», — добавила Юдаева. Ограничения могут быть осуществлены путем повышения риск-коэффициентов по валютным кредитам, пояснила зампред ЦБ журналистам.

По состоянию на 1 апреля 2018 года доля валютных кредитов в общем объеме кредитного портфеля нефинансовых организаций составляет 28,3%. Она последовательно сокращается: например, на 1 января 2016 года эта доля достигала 39,8%, на 1 января 2017 года - 32,2%, на 1 января 2018 года - 29,7%.

​ЦБ сейчас уже применяет повышенные коэффициенты риска к потребительскому кредитованию, ипотеке, валютному кредитованию юрлиц. Такие коэффициенты установлены в нормативных актах ЦБ, и менять их можно только через изменение этих документов с условием предварительной публикации проекта поправок на сайте Банка России, прохождения им антикоррупционной экспертизы, обсуждения с участниками рынка, регистрации в Минюсте.