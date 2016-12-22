Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,13 60,83 EUR Нал. 76,84 75,38 USD Бирж. 61,57 +0,40 EUR Бирж. 76,06 +0,34 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8109,90 +164,40 MOEX 2186,00 +1,97% RTS 1118,49 +3,07% Brent 71,24 -0,46% DJIA 24827,01 +1,03% Nasdaq 7233,53 +1,08% FTSE 7227,69 +0,41%
Греф оценил потери банков от волатильности на рынках
Лента новостей
Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу 17:09, Политика В работе сети Twitter возник сбой 17:08, Технологии и медиа В Южной Корее ужесточат требования к криптобиржам: что будет с рынком 17:03, Крипто Медведев пообещал «меры развития» подпавшим под санкции США компаниям 17:00, Бизнес Возвращение домой: как живет сирийский город Дума после освобождения 17:00, Фотогалерея  Как санкции повлияют на криптовалюты 16:56, Крипто Опубликовано видео задержания боевиков ИГ в Ростовской области 16:31, Общество Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями 16:30, Технологии и медиа Парламент избрал Саргсяна премьером Армении на фоне акций протеста 16:24, Политика Греф прокомментировал планы ввести ограничения на валютное кредитование 16:12, Экономика В Москве похоронили актера сериала «Каменская» Андрея Невраева 16:06, Общество Жители Одинцово рассказали о стихийной свалке из-за закрытия «Ядрово» 16:06, Общество РСПП призвал помочь попавшим под санкции компаниям 16:04, Бизнес Греф оценил потери банков от волатильности на рынках 16:00, Финансы Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов Amazon и Google 16:00, Технологии и медиа Советы от трейдера: стоимость биткоина вновь снизится до $7 тыс. 15:59, Крипто Генпрокуратура после проверок потребовала приостановить работу 103 ТЦ 15:57, Общество Кандидата на пост главы проектного офиса правительства нашли в МЭР 15:47, Экономика В ЛНР заявили о повреждении при обстреле участвовавшего в ВОВ танка Т-34 15:42, Общество В МЧС назвали здание ТЦ «Зимняя вишня» конструктивной ловушкой 15:32, Общество Сбербанк рассказал о судьбе займа UC Rusal 15:30, Бизнес Суд постановил выплатить перепутанным в роддоме женщинам по 1 млн руб. 15:29, Общество Как начисляют налог на незарегистрированные постройки на дачных участках 15:25, Недвижимость ФСИН начала проверку после сообщений о пытках умершего в СИЗО бизнесмена 15:23, Общество Президент Аргентины приедет на ЧМ-2018 вопреки «делу Скрипаля» 15:22, Политика Мнучин назвал твит Трампа «предупредительным выстрелом» в адрес России 15:14, Политика Сайт Роскомнадзора перестал работать на фоне блокировки Telegram 15:12, Общество Венедиктов назвал иск Роскомнадзора к сайту «Эха Москвы» необоснованным 15:02, Общество
Греф оценил потери банков от волатильности на рынках
Новые санкции США, 16:00
0
Греф оценил потери банков от волатильности на рынках

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что волатильность на рынках с начала прошлой недели оказала на банковский сектор влияние на сумму от 80 до 100 млрд руб. Об этом Греф заявил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Волатильность на финансовых рынках из-за санкций, которая была на прошлой неделе и продолжается на этой, конечно, сказывается финансовом результате. Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал», — отметил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что как минимум 50% от 80-100 млрд руб. пройдет переоценку через капитал, оставшаяся часть — через финансовый результат.

Греф признал, что «после недельной волатильности всем хочется какой-то определенности и стабилизации, это нормальное человеческое желание». Однако ни один серьезный аналитик сегодня не возьмет на себя ответственность спрогнозировать завтрашний день в условиях волатильности, уверен глава Сбербанка. «Будем оптимистами, прошлая неделя была не самая простая, не первая и не последняя в нашей жизни, будем очень надеяться, что в конце концов в первую очередь геополитическая стабильность, точки ее стабилизации будут найдены», — заключил Греф.

С начала прошлой недели российские валютный и фондовый рынки существенно колебались. Основными причинами стали расширение санкций США в отношении российского бизнеса, а также усиление напряженности в Сирии.

По расчетам «Центра развития» Высшей школы экономики, американские санкции окажут заметное влияние на рубль. Из-за снижения экспорта (США затруднили возможности для импорта алюминия из России), а также из-за роста оттока частного капитала среднегодовой курс рубля составит 60,5-61 руб. вместо 57 руб.

Главное
Дуров объяснил важность российского рынка Telegram личными соображениями Технологии и медиа
Материалы по теме
Песков насчитал более сотни случаев введения США санкций в XX веке Политика
Санкции США помешали Вексельбергу продать золотодобывающий актив Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.