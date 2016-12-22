Греф оценил потери банков от волатильности на рынках

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что волатильность на рынках с начала прошлой недели оказала на банковский сектор влияние на сумму от 80 до 100 млрд руб. Об этом Греф заявил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Волатильность на финансовых рынках из-за санкций, которая была на прошлой неделе и продолжается на этой, конечно, сказывается финансовом результате. Понятно, что курс доллара имеет влияние на капитал», — отметил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что как минимум 50% от 80-100 млрд руб. пройдет переоценку через капитал, оставшаяся часть — через финансовый результат.

Греф признал, что «после недельной волатильности всем хочется какой-то определенности и стабилизации, это нормальное человеческое желание». Однако ни один серьезный аналитик сегодня не возьмет на себя ответственность спрогнозировать завтрашний день в условиях волатильности, уверен глава Сбербанка. «Будем оптимистами, прошлая неделя была не самая простая, не первая и не последняя в нашей жизни, будем очень надеяться, что в конце концов в первую очередь геополитическая стабильность, точки ее стабилизации будут найдены», — заключил Греф.

С начала прошлой недели российские валютный и фондовый рынки существенно колебались. Основными причинами стали расширение санкций США в отношении российского бизнеса, а также усиление напряженности в Сирии.

По расчетам «Центра развития» Высшей школы экономики, американские санкции окажут заметное влияние на рубль. Из-за снижения экспорта (США затруднили возможности для импорта алюминия из России), а также из-за роста оттока частного капитала среднегодовой курс рубля составит 60,5-61 руб. вместо 57 руб.