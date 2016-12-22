В ЛНР заявили о повреждении при обстреле участвовавшего в ВОВ танка Т-34

Танк Т-34, который участвовал в Великой Отечественной войне и готовился к участию в параде Победы в Луганске, получил повреждения при артобстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает Луганский информцентр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В ночь на 17 апреля киевские силовики обстреляли район Луганска, где проводится подготовка техники для участия в параде Победы 9 мая. В результате обстрела был поврежден танк Т-34 и четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР. Там считают, что киевские силовики пытались сорвать парад Победы.

«Накануне двигатель из Т-34 был извлечен для проведения технических работ и находился рядом с танком. В результате обстрела ряд узлов и агрегатов двигателя был поврежден осколками артиллерийских снарядов ВСУ», — сказал Марочко. Он добавил, что специалисты Народной милиции пытаются восстановить танк и «сделают все возможное, чтобы легендарная тридцатьчетверка была на ходу и приняла участие в параде 9 мая».

1 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ), выстрелив из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в медицинский автомобиль Народной милиции ЛНР, уничтожили его. Три человека получили ранения.