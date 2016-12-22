В ЛНР заявили о трех раненых при обстреле ВСУ медицинской машины

Военные силы Украины (ВСУ) выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) уничтожили медицинский автомобиль Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. В результате обстрела три человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.
«В очередной раз нарушив объявленное 30 апреля «пасхальное перемирие», украинские силовики совершили беспрецедентную провокацию у линии соприкосновения», — уточняется в сообщении.
В результате обстрела, который произошел в 9:20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое, был уничтожен автомобиль «Урал», который эвакуировал заболевшего военнослужащего Народной милиции ЛНР, которому планировалось оказать медицинскую помощь.
«В результате прямого попадания двое военнослужащих, участвовавших в эвакуации, и сам больной получили тяжелые ранения, автомобиль полностью сгорел. На данный момент состояние здоровья всех троих пострадавших оценивается как критическое», — добавили в пресс-службе Народной милиции.
«Расстрел медицинского автомобиля в период объявленного «пасхального перемирия» мы расцениваем как военное преступление, совершенное украинскими военнослужащими, и очередную провокацию», — подчеркнули в Народной милиции и призвали международные организации дать оценку таким действиям украинской стороны. Собеседник агентства выразил надежду, что нарушение перемирия будет рассмотрено на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 4 апреля и виновные будут наказаны.
Лидеры стран «нормандской четверки» 29 марта призвали к пасхальному перемирию в Донбассе. В заявлении уточняется, что еще 23 марта трехсторонняя контактная группа согласовала начало очередного перемирия в полночь на 30 марта. Православная Пасха в этом году отмечается 8 апреля.
Также они обсудили нормализацию ситуации на востоке Украины и призвали к скорейшему обмену пленными между украинской стороной и войсками самопровозглашенных ДНР и ЛНР по принципу «всех на всех».