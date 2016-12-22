Песков назвал бездоказательными обвинения в адрес российских хакеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бездоказательным обвинение Британией и США российских хакеров во взломах сетевого оборудования. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не знаем, на чем основываются очередные обвинения», — заявил Песков. «Как правило, такие обвинения с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации», — добавил он.

Комментируя опубликованное накануне совместное заявление США и Великобритании, Песков заявил, что они «не утруждают себя поиском хоть какой-то, хоть слабой аргументации». «С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения полностью девальвировались», — добавил он.

Накануне США и Великобритания выпустили совместное предупреждение в котором говорится, что хакеры, поддерживаемые правительством России, заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу. Утверждалось, что целью хакеров служат правительственные учреждения, крупные компании и объекты критической инфраструктуры.