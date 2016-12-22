Минтранс исключил проблемы для бизнеса из-за ограничений на время ЧМ-2018

В Минтрансе подтвердили введение ограничений по перевалке опасных грузов в городах, где пройдут игры ЧМ-2018 по футболу, однако они будут временными и не создадут проблем для бизнеса. Об этом заявил замминистра транспорта Виктор Олерский, сообщает ТАСС.

«Речь идет не о всем периоде, а о временных окнах и они не слишком большие. Как правило, непосредственно до и после проведения мероприятий и в районе фан-зон», — сказал он. Замминистра добавил, что ограничения по перевалке опасных грузов не относятся к нефти и нефтепродуктам.

Ограничения затронут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что некоторые заводы могут столкнуться с нехваткой комплектующих в связи с тем, что власти из соображений безопасности на время ЧМ планируют остановить перевалку опасных грузов в портах, где пройдут матчи.

По данным источников издания, во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов перевозка «источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, а также взрывчатых веществ и иных опасных грузов» будет запрещена.

Подобные меры, как подчеркивает газета, могут коснуться и автопрома. Под угрозой остановки петербургский кластер (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты по морю, а также калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).​

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Матчи состоятся в 11 городах.