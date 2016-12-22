Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,02 60,69 EUR Нал. 76,85 75,34 USD Бирж. 61,49 +0,33 EUR Бирж. 76,09 +0,37 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8090,00 +23,00 MOEX 2180,04 +1,70% RTS 1116,87 +2,92% Brent 71,44 -0,18% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7214,01 +0,22%
Минтранс исключил проблемы для бизнеса из-за ограничений на время ЧМ-2018
Лента новостей
Песков назвал бездоказательными обвинения в адрес российских хакеров 13:51, Политика Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal 13:51, Экономика Кремль выразил надежду на возвращение Telegram 13:48, Общество Санкции США помешали Вексельбергу продать золотодобывающий актив 13:41, Бизнес Минтранс исключил проблемы для бизнеса из-за ограничений на время ЧМ-2018 13:37, Общество Угольщики ГК ТАЛТЭК демонстрируют положительную динамику 13:35, Пресс-релизы В холдинге семьи Ротшильдов сменится руководитель 13:28, Бизнес В Генпрокуратуре раскрыли сроки расследования дела Керимова во Франции 13:26, Общество Москалькова попросила Совфед вернуть из США летчика Ярошенко 13:21, Общество ПВО Сирии пыталась сбить несуществующие ракеты из-за ложной тревоги 13:12, Политика Рогозин не увидел смысла конкурировать с Маском на рынке ракет-носителей 13:00, Технологии и медиа Василий Уткин — о чемпионате мира по керлингу и уходе Манчини из «Зенита» 12:56, Спорт Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту 12:56, Технологии и медиа Суд в Таиланде оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальном секс-тренинге 12:55, Общество Жилье для призера Олимпийских игр: как выглядит квартира за 35,5 млн руб. 12:51, Недвижимость  Эстонский министр уволился из-за вождения в нетрезвом виде 12:49, Общество Конституционный суд дал магистрантам право на третью отсрочку от армии 12:39, Общество Боевик подорвал себя во время операции ФСБ в Ростовской области 12:36, Общество Роскомнадзор потребовал от магазинов приложений удалить Telegram 12:34, Технологии и медиа На сайте ОЗХО появился посвященный «делу Скрипалей» раздел 12:26, Политика Глава Росимущества рассказал о приватизации по «остаточному принципу» 12:24, Экономика Стоимость криптовалюты Verge выросла на 40% за сутки 12:23, Крипто Умер заработавший миллиард на криптовалюте член семьи банкиров Меллонов 12:18, Бизнес Президент Латвии назвал провокацией учения России в Балтийском море 12:13, Политика Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения 12:13, Бизнес Рогозин согласился на любую должность в новом правительстве 12:10, Политика
Минтранс исключил проблемы для бизнеса из-за ограничений на время ЧМ-2018
ЧМ-2018, 13:37
0
Минтранс исключил проблемы для бизнеса из-за ограничений на время ЧМ-2018

В Минтрансе подтвердили введение ограничений по перевалке опасных грузов в городах, где пройдут игры ЧМ-2018 по футболу, однако они будут временными и не создадут проблем для бизнеса. Об этом заявил замминистра транспорта Виктор Олерский, сообщает ТАСС.

«Речь идет не о всем периоде, а о временных окнах и они не слишком большие. Как правило, непосредственно до и после проведения мероприятий и в районе фан-зон», — сказал он. Замминистра добавил, что ограничения по перевалке опасных грузов не относятся к нефти и нефтепродуктам.

Ограничения затронут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что некоторые заводы могут столкнуться с нехваткой комплектующих в связи с тем, что власти из соображений безопасности на время ЧМ планируют остановить перевалку опасных грузов в портах, где пройдут матчи.

По данным источников издания, во время ЧМ-2018 в радиусе 100 км вокруг спортобъектов перевозка «источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, а также взрывчатых веществ и иных опасных грузов» будет запрещена.

Подобные меры, как подчеркивает газета, могут коснуться и автопрома. Под угрозой остановки петербургский кластер (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты по морю, а также калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).​

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Матчи состоятся в 11 городах.

Теги: ЧМ-2018 , Футбол , Минтранс
Главное
Санкции США помешали Вексельбергу продать золотодобывающий актив Бизнес
Материалы по теме
Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал рестораторов для VIP-гостей чемпионата Бизнес
«Аэрофлот» и «Россия» перевезут футбольные команды ЧМ-2018 Бизнес
Партнер FIFA по размещению в отелях на ЧМ-2018 удвоил свою выручку Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.