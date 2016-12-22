Роскомнадзор потребовал от магазинов приложений удалить Telegram

Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием удалить Telegram. Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.

«Ответом должно стать удаление приложения Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение данного приложения «в максимально короткие сроки», — отметили в ведомстве.

16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России.

Как заявили РБК в Роскомнадзоре, решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. «В связи с этим Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании», — подчеркнули в ведомстве.

В тот же день в Роскомнадзоре заявили, что занимаются изучением способов обхода блокировки Telegram, и сообщили, что «по результатам будут применяться конкретные решения».

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с корреспондентом РБК отметил, что блокировку мессенджера можно обойти. Он подчеркнул, что VPN, с помощью которых это можно сделать, не запрещены. «Кто хочет, может пользоваться и дальше Telegram​», — заявил он.

13 апреля Таганский суд по иску Роскомнадзора постановил блокировать Telegram. Причиной стал отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram заявили, что считают это требование антиконституционным, и добавили, что оно также неисполнимо технически.