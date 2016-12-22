Президент Латвии назвал провокацией учения России в Балтийском море

Президент Латвии Раймондс Вейонис сказал, что заявленные Россией военные учения в Балтийском море являются демонстрацией силы и «в некоторой степени» провокацией. Об этом латвийский президент рассказал в интервью телеканалу LNT.

По словам Вейониса, ракетные стрельбы на латвийской границе Россия проводит впервые. «У нас еще не было подобного опыта, что, конечно, вызывает беспокойство. Такой вид обучения не повышает безопасность в Балтийском регионе», — сказал президент.

Вейонис отметил, что закрытие любого сектора Балтийского моря на время российских учений окажет существенное влияние на интенсивное судоходство в регионе. Кроме того, по его словам, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море такие учения проводить не следует.

Ранее МИД Латвии поручил представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о грядущих российских ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций. В Латвии подчеркивают, что Россия не нарушает международных обязательств испытаниями над Балтийским морем, но создает напряженность в регионе.​

Военно-морской флот (ВМФ) России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.