Латвия сообщит ОБСЕ и НАТО о запланированных ракетных испытаниях России

МИД Латвии поручил представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о грядущих российских ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций. Об этом пресс-секретарь латвийского министерства Гинтс Егерманис сообщил агентству LETA.

Егерманис подчеркнул, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако способ, каким она реализует свои планы, «создает напряженность» в регионе Балтийского моря.

«На данный момент преждевременно оценивать то, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех стран по соседству возникают вопросы», — сказал пресс-секретарь МИДа.

По его словам, Россия своими учениями «провокационно» пытается «показать силу».

Агентство уточняет, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвию, что морские силы России в период с 4 по 6 апреля в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет. Латвия согласилась закрыть воздушное сообщение в этой зоне.