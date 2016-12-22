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«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов
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«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов
Общество, 12:05
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«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов

Пассажиры «Аэроэкспресса» теперь смогут бесплатно провозить домашних животных и велосипеды в поездах всех направлений. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на ее исполнительного директора Валерия Федорова.

Это позволит пассажирам с велосипедами и животными не тратить время и деньги на покупку дополнительного билета, сказал Федоров.

До этого перевозка домашнего животного стоила 100 руб., а велосипеда — 50 руб.

Пресс-служба напоминает, что перевозить велосипеды разрешается только в тамбуре поезда. Мелких домашних животных — в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Крупных собак следует перевозить в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

«Аэроэкспресс» — единственный оператор железнодорожных перевозок пассажиров в столичные аэропорты. Акционерами компании являются РЖД (25%), «Дельта-транс-инвест» (33,34%), Искандер Махмудов и Андрей Бокарев (37,5%).

В 2008 году аэроэкспресс в Шереметьево был запущен с Савеловского вокзала. Но в 2009 году начало маршрута перенесли на Белорусский вокзал. В феврале этого года из-за строительства пересадочного узла РЖД предложили перенести отправление поездов «Аэроэкспресса» в Шереметьево с Белорусского обратно на Савеловский вокзал.

Одна поездка в вагоне класса «стандарт» стоит 420 руб. при покупке билета на сайте (в кассе — 500 руб.), в вагоне бизнес-класса — 1 тыс. руб. Детский билет (с пяти до семи лет) стоит 130 руб.

Теги: «Аэроэкспресс» , велосипеды , животные , бесплатный проезд
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