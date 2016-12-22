Австралия заявила о 400 атакованных российскими хакерами компаниях

До 400 компаний в Австралии могли стать целью хакерской атаки из России в 2017 году. Такое заявление сделала австралийский министр обороны Марис Пейн, сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.
«Австралийский центр кибербезопасности… полагает, что, вероятно, 400 австралийских компаний были объектом [хакерской атаки]», — сказала она, добавив, что этот эпизод говорит о том, что крайне важно уделять внимание вопросам кибербезопасности.
Власти Австралии вслед за Великобританией и США обвинили Россию в проведении кибератак летом 2017 года с использованием вируса-вымогателя NotPetya. О таких выводах австралийских специалистов рассказал в середине февраля министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тэйлор. Он также отмечал, что признаков того, что в результате кибератак была похищена какая-либо информация, обнаружить не удалось. В Кремле свою причастность к вирусу NotPetya отрицают.
Тейлор также заявил ABC, что крайне важно, чтобы Россия взяла ответственность за эти действия. «Мы знаем, что они стояли за этими атаками», — подчеркнул министр. «Это неприемлемое поведение», — подчеркнул он.
Атака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 года. Тогда от него преимущественно пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры и ряд банковских организаций. В России под атаку попали «Роснефть», «Башнефть» и банк «Хоум Кредит». Вредоносное ПО блокировало системы ведомств и компаний, требуя от них для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300.