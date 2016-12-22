Австралия заявила о 400 атакованных российскими хакерами компаниях

До 400 компаний в Австралии могли стать целью хакерской атаки из России в 2017 году. Такое заявление сделала австралийский министр обороны Марис Пейн, сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

«Австралийский центр кибербезопасности… полагает, что, вероятно, 400 австралийских компаний были объектом [хакерской атаки]», — сказала она, добавив, что этот эпизод говорит о том, что крайне важно уделять внимание вопросам кибербезопасности.

Власти Австралии вслед за Великобританией и США обвинили Россию в проведении кибератак летом 2017 года с использованием вируса-вымогателя NotPetya. О таких выводах австралийских специалистов рассказал в середине февраля министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тэйлор. Он также отмечал, что признаков того, что в результате кибератак была похищена какая-либо информация, обнаружить не удалось. В Кремле свою причастность к вирусу NotPetya отрицают.

Тейлор также заявил ABC, что крайне важно, чтобы Россия взяла ответственность за эти действия. «Мы знаем, что они стояли за этими атаками», — подчеркнул министр. «Это неприемлемое поведение», — подчеркнул он.