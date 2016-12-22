Журналисты из США заявили об отсутствии свидетельств химатаки в Сирии

Журналисты американского телеканала One America News Network заявили, что не нашли подтверждений химатаки в Сирии. Об этом корреспондент Пирсон Шарп рассказал в сюжете, опубликованном на YouTube.
«Я общался с десятью местными жителями, проживающими рядом с предполагаемым местом атаки. Никто из них не слышал и не видел ничего про химическую атаку в тот день, все спокойно занимались своими делами», — сказал журналист.
Он добавил, что, по рассказам местных жителей, предполагаемая химическая атака может быть «уловкой» боевиков, которые искали способ скрыться от сирийской армии. В том числе очевидцы сообщали о большом количестве пыли в день предполагаемой атаки.
Страны Запада и США сообщают, что 7 апреля в сирийском городе Думе была проведена химическая атака. Ответственным за произошедшее страны назвали сирийского президента Башара Асада. Официальный Дамаск эту информацию опровергает.
В ответ на предполагаемую химатаку США, Франция и Великобритания нанесли по территории Сирии авиаудары. Всего было выпущено более 100 ракет.
Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что химатака была постановкой, организованной спецслужбой государства, которое «рвется быть в первых рядах русофобской кампании».