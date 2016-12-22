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Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку
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Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку
Общество, 22:17
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Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс уйдет в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Агентства национальной безопасности (АНБ).

​«Роб Джойс покинет свой пост и вернется на работу в АНБ», — сказано в сообщении.

По данным агентства, отставка Джойса следует за уходом на прошлой неделе его начальника Тома Боссерта. Как рассказал Reuters один из высокопоставленных чиновников, Джойс покидает свой пост по собственному желанию.

«На него не оказывают давление ни новый советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, ни другой персонал», — утверждает источник.

Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа Еще 6 фото
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На прошлой неделе команду Трампа покинула заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Надя Шэдлоу, а также помощник президента по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт. Как утверждали представители Белого дома, сотрудники уволились по собственному желанию.

Теги: кибербезопасность , Белый дом
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