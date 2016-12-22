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Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны»
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Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны»
Война в Сирии, 20:23
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Минобороны заявило о сбитом в Сирии истребителе из «соседней страны»

Сирийский зенитный ракетный комплекс советского производства С-200 недавно сбил истребитель «соседней страны», который пытался нарушить воздушное пространство Арабской Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«Не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств», — сказал Конашенков.

Он отчитался также, что остальные советские комплексы ПВО показали «очень высокую эффективность» в ночь на 14 апреля, когда западная коалиция нанесла удары по объектам в Сирии.

Накануне, 15 апреля, президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями «высоко оценил» советское вооружение, которое Дамаск задействовал в отражении ракетного удара западной коалиции по Сирии.

По данным Минобороны России, по Сирии 14 апреля Великобритания, США и Франция запустили более ста ракет, часть из них была сбита системами советского производства: ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».

9 апреля ракетному обстрелу подвергся военный аэродром в сирийской провинции Хомс. В Министерстве обороны России заявили, что удар нанесли израильские F-15. По данным ведомства, в воздушное пространство Сирии самолеты ВВС Израиля не заходили, они находились в небе над Ливаном. Всего израильские самолеты выпустили восемь ракет, по цели попали три, остальные сбили сирийские комплексы ПВО. Дамаск обвинил Израиль в поддержке боевиков и заявил о своем праве на защиту территории страны и ее жителей.

Теги: Сирия , истребители , Минобороны
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