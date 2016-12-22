Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

Понедельник, 16 апреля, стал в Москве самым теплым днем за последние 70 лет. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

По ее словам, на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура свыше 20 градусов тепла. «О том, побит ли 100-летний рекорд, пока неизвестно», — сказала она.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, во вторник, 17 апреля, воздух в Москве может прогреться до 20 градусов. Синоптики предупредили, что может пойти небольшой дождь, местами умеренный.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк рассказала РБК, что температурный рекорд для 16 апреля был установлен в 1920 году.