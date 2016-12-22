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Подмосковное Минэкологии оштрафовало оператора свалки «Ядрово»
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Подмосковное Минэкологии оштрафовало оператора свалки «Ядрово»
«Мусорное» дело, 18:50
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Подмосковное Минэкологии оштрафовало оператора свалки «Ядрово»

Подмосковное Минэкологии оштрафовало оператора полигона «Ядрово» за разлив опасной жидкости и загрязнение реки Городни. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Кроме того, ранее были выявлены нарушения правил эксплуатации полигона: отсутствовало сетчатое ограждение по периметру, допускалось захоронение на полигоне утильных автошин и другие», — сказано в сообщении.

Минэкологии отмечает, что проводит анализ проб почв и воды из реки Городни для расчета ущерба. На какую сумму оштрафован оператор, не уточняется.

Ранее экологические проблемы, связанные с «Ядрово», вызвали недовольство местных жителей. В марте на мусорном полигоне произошли выбросы свалочного газа, из-за этого пострадали несколько десятков школьников.

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Местные жители и активисты провели несколько митингов, требуя закрыть полигон. Протестные акции проходили и в минувшие выходные, 14 и 15 апреля.

Теги: "Ядрово" , Волоколамск , Подмосковье
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