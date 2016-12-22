Суд оставил под арестом бывшего сенатора Магомеда Магомедова

Магомед Магомедов заявил, что не имеет отношения к группе «Сумма». А с изъятым у него оружием «никогда не игрался и никого им не пугал»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего сенатора Магомеда Магомедова, передает корреспондент РБК.

Магомедов был арестован 31 марта по подозрению в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160), всего в семи эпизодах преступлений с общим ущербом 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходит его брат Зиявудин Магомедов, владелец группы «Сумма» и миллиардер, занявший в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes, а также глава входящей в структуру «Суммы» компании «Интекс» Артур Максидов.

Подозреваемый назван в деле совладельцем группы «Сумма», к которой в действительности не имеет отношения, утверждал на заседании его адвокат Игорь Фельдман. Найденное у него при обыске огнестрельное оружие (два пистолета) — подарочное, добавил адвокат. Он добавил, что у Магомедова на иждивении шестеро детей, больные и пожилые члены семьи, много благодарностей от общественных и религиозных объединений.

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«Я не имею отношения ни к одной из компаний, которые упоминаются как части схемы по хищению денег, — заявил Магомедов. — Что касается оружия, то оно подарено мне очень уважаемыми людьми, главами государств. Я никогда ими не игрался и никого ими не пугал». На утверждения следствия, что у Магомедова есть широкие криминальные связи в Дагестане, он ответил: «Я безмерно горд, что родился в Дагестане, но никогда не вел там никакого бизнеса. Я много встречался там с людьми, но никто из них не имел судимости».

«Мне приписывается главная роль в иерархии некоего ОПС вместе с моим братом. Но, к сожалению, порядка 30–40 человек могут подтвердить, что с конца 2014 года я вообще не общался с моим братом. Ни по телефону, ни по переписке, никак. Единственный период, когда мы встречались, — это в 2016 году, когда мы конкретизировали мой выход из строительного блока «Суммы». Мой родственник — очень успешный бизнесмен, но у него был один жутко неудачный бизнес — тот самый строительный блок. Мы с ним расстались не потому, что он что-то оттуда выводил, а потому, что мне не нравились пути выхода из этих проблем. Он постоянно вбрасывал туда деньги, я же считал, что эту тему надо закрывать», — рассказал Магомедов.

По его словам, об интересе правоохранительных органов к проблемам строительного блока «Суммы» брат рассказал ему в марте этого года, когда они встретились последний раз, чтобы обсудить детали продажи Новороссийского морского торгового порта (НМТП) «Транснефти». «Но он сказал, что не считает это уголовкой», — добавил Магомедов.