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Москалькова пожелала Путину «хороших тылов»
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Москалькова пожелала Путину «хороших тылов»
Политика, 17:37
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Москалькова пожелала Путину «хороших тылов»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента страны, пожелав ему «крепкой команды» и «хороших «тылов». Стенограмма беседы приводится сайте Кремля.
«Мне хотелось бы в первую очередь поздравить вас с избранием на пост президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать вам крепости духа и — как гаранту конституции и прав человека — сил в укреплении демократии, справедливости и закона. И конечно, крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших «тылов», — пожелала Москалькова.
Кроме только, омбудсмен представила российскому лидеру доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2017 год. По ее словам, он стал «немного тяжелее и объемнее». Москалькова пояснила, что в документе были впервые введены новые разделы о правах человека по разным категориям, в которых приводился развернутый анализ с примерами, выводами и рекомендациями.

По ее словам, доклад адресован как правительству РФ, губернаторам, так и судебной власти.
«Мы даем вам символическую флешку, на которой имеется не только доклад, но и семитысячный по своему объему информационный материал в страничном исчислении, который по каждому региону содержит подробнейшую информацию», — заметила Москалькова.

По словам Путина, структура обращений в целом остается прежней. Большинство из них касаются уголовно-процессуального законодательства. На втором месте по числу обращений идет жилищное законодательство, а на третьем — уголовно-исправительное. «Вот три вопроса, которые больше всего людей беспокоят», — отметил президент.

Теги: Татьяна Москалькова , Владимир Путин , выборы президента
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