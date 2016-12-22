Волкер предостерег Италию от одностороннего снятия санкций с России

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России необходимо сохранять и в случае необходимости усиливать, а также предостерег Италию от одностороннего снятия ограничительных мер в отношении Москвы. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

«Это европейские, а не итальянские меры. Несоблюдение их в первую очередь вызовет проблемы с Брюсселем», — предупредил Волкер.

Спецпредставитель призвал Италию посмотреть на «контекст», в котором, по его словам, Россия не соблюдает обязательства по минским соглашениям, нарушает территориальную целостность Украины, а также проводит «атаку нервно-паралитическим газом в Великобритании». «В таком случае устранение санкций было бы точно неправильным сигналом», — отметил он.

Волкер высказался также за приостановку проекта газопровода «Северный поток-2», пояснив, что он «укрепляет зависимость Европы от российского газа». Он призвал обеспечить разнообразие в закупках газа для Европы.

В начале апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов и чиновников. Ограничения также коснулись ряда компаний.

В воскресенье, 15 апреля, стало известно, что посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД послание, в котором говорится о том, что американские власти готовят в отношении России новые санкции, которые будут связаны с поддержкой Москвы режима президента Сирии Башара Асада.