Мособлсуд отменил арест организатора митинга против «Ядрово» Любимова

Мособлсуд отменил арест организатора митинга против свалки «Ядрово» Артема Любимова, об этом РБК сообщил адвокат активиста Денис Кунаев.

«Суд отменил решение Истринского суда от 2 апреля, по которому он был арестован на 15 суток и постановил прекратить производство по делу в виду недоказанности обстоятельств на основании которых оно было вынесено», — рассказал Кунаев.

По его словам, решение о требовании компенсации Любимовым пока не принято.

Истринский городской суд 2 апреля арестовал на 15 суток Артема Любимова «за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», задержали его 31 марта. По словам активистки Екатерины, мужчина «поехал добровольно с сотрудниками полиции в ОВД Истры». Он был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторами ДПС. По словам другой активистки, Екатерины Цепкановой, его задержали, когда он ехал на машине в качестве пассажира в Москву, «за неповиновение».

