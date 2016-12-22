Мобильное приложение «Госуслуги» стало лидером в российском App Store

Gosuslugi.ru в воскресенье, 15 апреля, возглавило топ самых скачиваемых бесплатных приложений в российской версии магазина App Store, обогнав мессенджеры Telegram и WhatsApp, следует из данных App Annie. До этого приложение не входило и в первую тысячу популярных. В понедельник, 16 апреля, Gosuslugi.ru сохраняло первое место.

В магазине приложений Google Play Gosuslugi.ru занимали 35-е место среди бесплатных приложений.

Скачок популярности был связан с обновлением приложения 14 апреля. Как сообщил представитель Минкомсвязи, в новой версии приложения добавлены функция оплаты по QR коду и возможность оплаты налоговых задолженностей частями, упрощена работа с автомобильными штрафами, добавлены оповещения о штрафах пешеходам. В личном кабинете теперь доступна информация о детях, данные полиса ОМС и загранпаспорта и добавлена возможность выбрать аватар. «Обновление было масштабным, поэтому владельцам устройств Apple рекомендовано переустановить приложение «Госуслуги» и заново ввести свой логин и пароль», — отметил представитель Минкомсвязи.

По его словам, ранее приложение уже попадало в топ по количеству скачиваний и оценкам пользователей, — когда именно, представитель министерства не уточнил. За последние 12 месяцев приложение хотя бы раз запускали с 5,7 млн устройств на платформе iOS, отметил он.