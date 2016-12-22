Правительство поменяло правила оценки предоставления госуслуг

Правительство внесло изменения в правила оценки качества предоставления госуслуг. С июля 2019 года по отзывам граждан будут оценивать и работу руководителей МФЦ. Для обратной связи создан специальный портал «Ваш контроль»

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Правительство внесло изменения в правила оценки гражданами эффективности работы чиновников. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Согласно правилам, утвержденным в 2012 году, россияне могут оценивать работу руководителей территориальных органов власти и подразделений внебюджетных фондов с учетом качества госуслуг, которые они предоставляют. Результаты такой оценки могут стать основанием для досрочного увольнения чиновников.

Внесенные кабмином поправки расширяют действие этих правил на руководителей многофункциональных центров (МФЦ), которые предоставляют государственные и муниципальные услуги.

Для сбора отзывов создан специальный портал «Ваш контроль», на котором пользователи могут оценить работу чиновников. Кроме того, правительство рекомендовало региональным органам власти, а также МФЦ размещать на своих сайтах соответствующие опросные модули.

Главам регионов кабмин советует назначить в своем центральном аппарате конкретного человека, который будет отвечать за контроль качества предоставления госуслуг.

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, система мотивации для чиновников будет основываться как на оценке качества госуслуг гражданами, так и на результатах работы с отзывами на сайте «Ваш контроль».

Постановление вступает в силу 1 июля 2019 года.