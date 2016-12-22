Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» после блокировки Telegram

Кремль призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Во-первых, это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор принимает действия во исполнение соответствующего решения суда. Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер, но пока очевидно одно, что эти меры будут, скажем так, реализовываться», — заявил Песков, комментируя попытки пользователей обойти блокировку мессенджера.
Он отметил, что не уполномочен давать оценки, связанные с техническим функционированием мессенджера, и предложил обратиться в Роскомнадзор.
Ранее Кремль сообщил, что приглашения на конференц-колл с Песковым из-за блокировки мессенджера Telegram будут рассылаться через ICQ. Пресс-секретарь сообщил журналистам, что установил ICQ и попробует использовать его как альтернативу Telegram.
Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к Telegram днем 16 апреля. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram внесут в реестр заблокированных сайтов, а операторам связи будут направлены уведомления о необходимости принять меры по ограничению доступа к ним.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram. Причиной блокировки мессенджера стало то, что Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.