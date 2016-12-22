Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,87 61,50 EUR Нал. 77,71 76,10 USD Бирж. 62,33 +0,28 EUR Бирж. 77,21 +0,66 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 7943,70 -403,10 MOEX 2148,77 -1,21% RTS 1085,95 -1,68% Brent 72,05 -0,78% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7238,78 -0,35%
Суд запретил властям Петербурга использовать логотипы от студии Лебедева
Лента новостей
ФАС уличила АвтоВАЗ в координации цен дилеров на техобслуживание 15:56, Бизнес «Подопечный» Шойгу войдет в руководство военного технополиса «Эра» 15:50, Политика Дуров заявил об ухудшении жизни 15 млн россиян после блокировки Telegram 15:49, Технологии и медиа В Думу внесли проект закона об обязательном распределении после вуза 15:42, Политика Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые частые ошибки москвичей 15:39, Общество Суд запретил властям Петербурга использовать логотипы от студии Лебедева 15:38, Бизнес Минздрав предложил штрафовать за пропаганду ВИЧ-диссидентства 15:34, Общество Кремль не согласился с выводом о разделении позиций с Анкарой из-за Сирии 15:34, Политика Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» после блокировки Telegram 15:14, Политика В центре Еревана произошли столкновения между полицией и протестующими 15:09, Политика Песков назвал санкции против России «экономическим рейдерством» 15:00, Политика Биржа Kucoin объявила об остановке вывода криптовалюты Centra 14:58, Крипто Иван Ургант: «Нам повезло, мы живем в одной из самых смешных стран» 14:48, Стиль Надежда Савченко возобновила голодовку после трех дней перерыва 14:44, Политика Семь человек погибли при бунте в американской тюрьме 14:36, Общество Роскомнадзор потребует удалить Telegram из App Store и Google Play 14:28, Технологии и медиа Глава РАН назвал несправедливой разницу доходов ученых в разных регионах 14:23, Общество Binance сожгла монеты, рынок подорожал: обзор новостей мира криптовалют 14:00, Крипто Процедура войны: почему в Сирии не реализовались худшие сценарии 14:00, Мнение Генсек НАТО назвал правом Турции покупку у России С-400 13:53, Политика В Москве арестовали подозреваемых в хищении 100 кг красной икры 13:51, Общество «О’КЕЙ» собрала 7,5 млн руб. для подопечных Русфонда 13:45, Партнерский материал ЦБ спрятал доли Вексельберга в двух банках 13:43, Финансы Суд рассмотрит жалобу на приговор врачу Мисюриной в закрытом режиме 13:31, Общество На логотипе РФПЛ появится «медведь с горящими от страсти глазами» 13:28, Спорт Акционеры «М.Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо» 13:26, Бизнес В работе системы ГЛОНАСС произошел сбой 13:23, Технологии и медиа Роскомнадзор назвал необходимое для блокировки Telegram время 13:20, Технологии и медиа
Суд запретил властям Петербурга использовать логотипы от студии Лебедева
Бизнес, 15:38
0
Суд запретил властям Петербурга использовать логотипы от студии Лебедева

Арбитражный суд Северо-Западного округа Санкт-Петербурга признал законным решение УФАС, который запретил комитету по туризму использовать логотипы для города от ООО «Студия Арт. Лебедева». Об этом сообщается на сайте петербургского УФАС.

Как отмечается в сообщении, «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры» подала иск, в котором утверждала, что комитет по туризму заключил со студией Лебедева контракт на разработку туристического логотипа Петербурга. Этот договор был заключен без проведения торгов, что нарушением ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов власти). «Учитывая закрытый характер взаимоотношений комитета и студии по вопросу разработки логотипа, иные хозяйствующие субъекты, работающие на этом рынке, были лишены аналогичной возможности», — установил антимонопольный регулятор.

В результате по данному факту, ФАС возбудила дело против комитете по туризму. После того, как было рассмотрено соответствующее дело комитету по туризму выдали предписание о расторжении или прекращения договора на использование серии логотипов, которые разработала студия Лебедева.

В Петербурге ФАС возбудила дело из-за логотипа города от Студии Лебедева
Бизнес

ФАС возбудила дело в отношении комитета в декабре 2016 года. Стоимость контракта между петербургским ведомством и студией Лебедева составила один рубль. По словам гендиректора компании Бориса Грегорьева, которая подала иск, стоимость такого договора должна была составить от 2 млн до 20 млн руб. Григорьев отметил, что комитет по туризму устранил конкуренцию, когда занизил стоимость контракта. В комитете заявляли, что выполнить предписание невозможно, так как на момент заключения договора ведомство действовало не как орган госвласти и на него не распространялись положения закона о защите конкуренции.
 

Теги: антимонопольная служба , Логотипы , Артемий Лебедев
Главное
«Подопечный» Шойгу войдет в руководство военного технополиса «Эра» Политика
Материалы по теме
Навальный призвал Лебедева раскрыть информацию о госконтрактах его студии Бизнес
В Петербурге ФАС возбудила дело из-за логотипа города от Студии Лебедева Бизнес
Артемий Лебедев назвал жалобы ФБК на свою студию «доносами» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.