Суд запретил властям Петербурга использовать логотипы от студии Лебедева

Арбитражный суд Северо-Западного округа Санкт-Петербурга признал законным решение УФАС, который запретил комитету по туризму использовать логотипы для города от ООО «Студия Арт. Лебедева». Об этом сообщается на сайте петербургского УФАС.

Как отмечается в сообщении, «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры» подала иск, в котором утверждала, что комитет по туризму заключил со студией Лебедева контракт на разработку туристического логотипа Петербурга. Этот договор был заключен без проведения торгов, что нарушением ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов власти). «Учитывая закрытый характер взаимоотношений комитета и студии по вопросу разработки логотипа, иные хозяйствующие субъекты, работающие на этом рынке, были лишены аналогичной возможности», — установил антимонопольный регулятор.

В результате по данному факту, ФАС возбудила дело против комитете по туризму. После того, как было рассмотрено соответствующее дело комитету по туризму выдали предписание о расторжении или прекращения договора на использование серии логотипов, которые разработала студия Лебедева.

ФАС возбудила дело в отношении комитета в декабре 2016 года. Стоимость контракта между петербургским ведомством и студией Лебедева составила один рубль. По словам гендиректора компании Бориса Грегорьева, которая подала иск, стоимость такого договора должна была составить от 2 млн до 20 млн руб. Григорьев отметил, что комитет по туризму устранил конкуренцию, когда занизил стоимость контракта. В комитете заявляли, что выполнить предписание невозможно, так как на момент заключения договора ведомство действовало не как орган госвласти и на него не распространялись положения закона о защите конкуренции.

