В работе системы ГЛОНАСС произошел сбой

Проблемы с электричеством привели к сбою работы российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом говорится в сообщении на сайте Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга.

«В связи с неполадками электропитания на пункте размещения КЗиК временно приостановлена доставка информации СДКМ по спутниковым каналам», — указывалось в сообщении.

Система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) занимается оценкой качества работы ГЛОНАСС и спутниковой системы навигации GPS. В состав СДКМ входят три орбитальных спутника системы «Луч», а также наземные станции в России и за рубежом. Также СДКМ корректирует ГЛОНАСС и увеличивает точность данных. СДКМ передает информацию от навигационной системы по наземным и спутниковым каналам.

В конце марта Минтранс предложил обязать авиакомпании устанавливать ГЛОНАСС на лайнеры. По закону с января 2017 года все автомобили в России должны быть оснащены модулями ЭРА-ГЛОНАСС, которая оповещает экстренные службы об авариях. Система должна быть установлена как на новых машинах, так и на бывших в употреблении, ввозимых из-за границы.