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Акционеры «М.Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо»
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Акционеры «М.Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо»
Бизнес, 13:26
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Акционеры «М.Видео» одобрили условия покупки «Эльдорадо»

Акционеры крупнейшего в России ретейлера электроники и бытовой техники ПАО «М.Видео» одобрили условия сделки по покупке 100% конкурента «Эльдорадо». Об этом говорится в сообщении, опубликованном «М.Видео» 16 апреля.

Обе компании принадлежат группе «Сафмар» Михаила Гуцериева с 2017 года. О планах присоединить «Эльдорадо» к «М.Видео» компании сообщили в марте 2018 года. Планировалось, что сделка будет закрыта до конца второго квартала 2018 года. Для покупки дочерняя «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит ВТБ в размере 40 млрд руб., общая сумма сделки составит 45,5 млрд руб. без учета долга. Объединенная компания будет иметь единое юридическое лицо, но сохранит оба бренда.

Внеочередное собрание акционеров одобрило обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь «М.Видео Менеджмент». Поручителем будет выступать само ПАО «М.Видео». Кроме того, будут заложены доля в уставном капитале ООО «М.Видео Менеджмент» и исключительные права на товарные знаки. Решение принято 89,8% голосов всех акционеров, принявших участие в собрании, и 72,2% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки и принявших участие в собрании, говорится в сообщении.

Миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, смогут продать бумаги за 401 руб. на одну акцию, говорится в сообщении «М.Видео». На 13:00 мск стоимость акции «М.Видео» упала на Московской бирже на 2% с начала открытия торгов до 397 руб. Капитализация компании превышает 70,9 млрд руб.

Сейчас «М.Видео» c 424 магазинами — самый большой российский ретейлер электроники и бытовой техники с долей рынка 17,1%, по подсчетам самой «М.Видео» на основе данных GfK. У «Эльдорадо» 415 магазинов, это около 8,8% рынка. Таким образом, объединенный ретейлер будет контролировать четверть рынка, а после 2020 года его доля может вырасти до 30%, планирует «М.Видео». Совместная выручка к 2022 году составит более 450 млрд руб.

В пятницу, 13 апреля, немецкая Ceconomy, владеющая, в частности, брендом MediaMarkt, объявила о том, что ведет с «М.Видео» переговоры о продаже компании своего российского подразделения. В обмен на российские магазины MediaMarkt немецкая компания может получить долю в «М.Видео».

Теги: «М.Видео» , «Эльдорадо» , сделка
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