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Немецкая MediaMarkt решил купить долю в «М.Видео»
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Немецкая MediaMarkt решил купить долю в «М.Видео»
Бизнес, 18:34
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Немецкая MediaMarkt решил купить долю в «М.Видео»
MediaMarkt официально подтвердил переговоры с «М.Видео» о продаже своего российского подразделения. За это немецкий ретейлер может получить долю в крупнейшей российской сети электроники
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сеть «М.Видео», контролируемая группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, ведет переговоры о покупке российского подразделения ретейлера техники и электроники MediaMarkt. Об этом сообщил Reuters и подтвердил в своем сообщении владелец бренда MediaMarkt — группа Ceconomy.

Mediasaturn Holding ведет с «М.Видео» переговоры о возможной продаже бизнеса в России и одновременной покупке миноритарной доли в «М.Видео», говорится в сообщении. Окончательного решения пока нет, отмечает Ceconomy. Представитель «М.Видео» от комментариев отказался.

Представитель «Сафмар» опровергал РБК планы покупки MediaMarkt в конце марта 2018 года. Тогда источники РБК рассказывали, что на покупку российского бизнеса MediaMarkt «Сафмар» может использовать деньги от сделки с «Эльдорадо» — эта сеть также принадлежит «Сафмар». До июля этого года «М.Видео» выкупит «Эльдорадо», в результате чего «Сафмар» Михаила Гуцериева должна получить до 45,5 млрд руб.

Первые гипермаркеты Media Markt открылись в России в конце 2006 году. Компания также в 2010 году вывела на рынок свой бренд Saturn, но затем отказалась от него. Сейчас, согласно сайту Media Markt, у компании 60 розничных точек продаж в России. Эти точки включают в том числе и отделы в магазинах Metro Cash & Carry в России.

Metro Cash & Carry и Media Markt с 1998 года входили в одну группу, однако с лета прошлого года их бизнесы разделились. Мелкооптовыми центрами занялась Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазинами техники и электроники — Ceconomy.

Управляемая группой «Сафмар» Mianello Limited выкупила 57,68% «М.Видео» в апреле 2017 года у основателя сети Александра Тынкована и его партнеров. Остальные акции компании сейчас находятся в свободном обращении на Московской бирже. После сделки под контролем группы «Сафмар» оказались три крупных игрока на рынке бытовой техники и электроники — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила» (позже от этого бренда «Сафмар» отказалась).

Сейчас «М.Видео» c 424 магазинами — самый большой российский ретейлер электроники и бытовой техники с долей рынка 17,1%, заявляла сама «М.Видео», основываясь на данных Gfk. У «Эльдорадо» с 415 магазинами — 8,8% рынка, у MediaMarkt — 3,3%.

Капитализация «М.Видео» в пятницу, 13 апреля 2018 года, на Московской бирже — 71,9 млрд руб.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: «Сафмар»
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