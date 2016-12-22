Врачи из Петербурга попали в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Несколько медиков из Санкт-Петербурга были внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Все они обозначены как «пособники пророссийских террористических организаций».

В базу данных включили профессора Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Владимира Ветрова, анестезиолога-реаниматолога СПбГПМУ Ольгу Мальцеву, профессора кафедры анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии СПбГПМУ Дмитрия Заболотского и других.

Медики принимали участие в международном медицинском форуме «Наука побежать болезнь», который проходил в ноябре 2017 года в Донецке.

Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году, он является «интернет-представительством Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

На сайте размещена база данных лиц, которых считают «сепаратистами» или «агентами Кремля». Туда регулярно попадают российские политики, артисты и журналисты. В конце марта в базу «Миротворца» внесли главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.