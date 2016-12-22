Новым вице-президентом Сбербанка станет глава Alibaba в России

Генеральный директор Alibaba.com (RU), российской «дочки» Alibaba Group, и директор по развитию входящего в холдинг маркетплейса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский назначен вице-президентом Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам. Об этом говорится в сообщении на сайте Сбербанка.

Отмечается, что Завадский будет отвечать за развитие партнерских отношений с российскими и международными цифровыми компаниями. Он приступит к своим обязанностям во второй половине мая текущего года.

В конце марта об уходе Завадского из российской «дочки» Alibaba сообщал источник РБК на рынке электронной коммерции.

«Причин мы не называем, это личное решение Марка. Но компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию AliExpress», — отмечал в беседе с РБК представитель Alibaba. По словам источника РБК, исполняющим обязанности главы Alibaba в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.