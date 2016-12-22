Защита обжаловала арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного

Адвокат начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина Елена Киселева подала апелляционную жалобу на постановление о его аресте. Об этом она сообщила РБК. 13 апреля Генин, который тушил пожар в ТЦ «Зимняя вишня», был арестован на два месяца.

«Утром 16 апреля Сергей и я подали жалобу об избрании меры пресечения», — заявила Киселева.

На сайте суда говорится, что «16 апреля Центральным районным судом Кемерово принята апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Генина».

Киселева высказала опасение, что «все эти действия (подача жалоба. — РБК) бесперспективны ввиду сложившейся политической ситуации».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта стало известно, что кемеровчане подали жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия пожарных и спасателей.

Cотрудники СК задержали Сергея Генина 11 апреля, ему было предъявлено обвинения по статье «Халатность». Спустя два дня суд отправил Генина под стражу.

По данным следствия, пожарные не послушали совет очевидца и направились на помощь людям, находящимся в кинозале, дальним путем. В итоге, считают следователи, «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей». Во время пожара Генин спас одного из посетителей ТЦ Михаила Трусова.

Арест пожарного вызвал широкий общественный резонанс. В интернете была размещена петиция в защиту Генина. На данный момент ее подписали более 32 тыс. человек.