Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке
Общество, 10:51
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Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке
Два человека пострадали при взрыве гранаты в киевском парке Киото. Об этом сообщается на сайте городского управления нацполиции.
По предварительным данным, в парке возник конфликт между компанией отдыхающих и прохожим. Один из группы, 34-летний житель Черниговской области достал гранату и бросил ее под ноги. В результате пострадали он сам и 21-летний житель Броваров. Оба госпитализированы с осколочными ранениями.
Взрывотехники изъяли в парке осколки гранаты F1. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
15 апреля в Николаеве произошел взрыв в автосалоне. В здании были повреждены окна. На месте ЧП правоохранители изъяли фрагменты взрывного устройства и чеку от гранаты.