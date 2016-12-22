На Украине произошел взрыв в автосалоне

На Украине, в городе Николаеве, в автосалоне произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.



Как отмечается в сообщении, об инциденте правоохранителям рассказал предприниматель. По его словам, в результате взрыва были повреждены окна здания, где располагается автосалон. Прибывшие на место полицейские нашли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и изъяли их. Найденные предметны были отправлены на исследование.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.