Женщина госпитализирована после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском

Женщина пострадала в результате частичного обрушения потолка в магазине в одном из торговых центров города Миасс в Челябинской области. Она госпитализирована, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МЧС по региону.
«В субботу в 21:25 (19:25 мск) обвалилась часть гипсокартонного потолка в отделе магазина, расположенного на втором этаже», — уточнил собеседник агентства.
Сообщество «Инцидент Миасс» опубликовало на YouTube видео с места обрушения. На ролике видно, как вокруг обрушившегося объекта столпились люди. Из-под поврежденных конструкций выбирается человек. Потолок обрушился в магазине Mango.
Следователи организовали проверку по факту травмирования местной жительницы при обрушении потолка в ТЦ «Слон» в Миассе. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР. По данным следователей, потолок обрушился на площади 30 кв. м, в результате чего местная жительница получила травму грудного отдела позвоночника. Пострадавшей оказана медицинская помощь.