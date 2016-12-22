В ЯНАО возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело после столкновения грузовика и вахтового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
ДТП произошло 15 апреля на 77-м км трассы Новый Уренгой — Ямбург в 13:30 по местному времени (11:30 мск). В результате пострадали оба водителя транспортных средств и 15 пассажиров автобуса, семь из которых были госпитализированы в Новоуренгойскую городскую больницу. Изначально спасатели сообщали о 16 пострадавших.
Предварительно сотрудники УМВД установили, что 45-летний водитель вахтового автобуса не учел «особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеоусловия». Он неправильно выбрал скорость движения, и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, после чего произошла авария. По данным ведомства, в момент происшествия водители автобуса и грузовика были трезвы.
Выяснение обстоятельств ДТП продолжается.