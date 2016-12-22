В ЯНАО при столкновении автобуса и грузовика пострадали 16 человек
Общество, 14:55
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В ЯНАО при столкновении автобуса и грузовика пострадали 16 человек
В Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись грузовик и вахтовый автобус. В результате ДТП пострадали 16 человек, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Иван Скиданов.
«Семь человек в тяжелом состоянии эвакуированы в медицинские учреждения Нового Уренгоя каретами скорой помощи, девять человек в состоянии легкой и средней степени тяжести находятся на месте ДТП. На место вылетел вертолет, но пока не прилетел», — сказал Скиданов.
Инцидент произошел на 77-м км трассы Новый Уренгой — Ямбург. Сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 13:30 по местному времени (11:30 мск). В настоящее время полиция выясняет причины аварии.