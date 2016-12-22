Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте»

В Красноярске прокуратура запросила 1,5 года колонии для активистки запрещенного движения «Артподготовка» Оксаны Походун, обвиненной в разжигании ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Причиной стали фотографии, опубликованные в закрытом альбоме в соцсети «ВКонтакте», сообщает адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

«Мы будем настаивать на полном оправдании Оксаны Походун», — сказал юрист, добавив, что прения по этому вопросу пройдут 10 апреля.

Уголовное дело против Оксаны Походун, которая являлась волонтером в местном штабе оппозиционера Алексея Навального, было возбуждено в июле 2017 года. По версии следствия, Походун на созданной под псевдонимом странице с 17 июля 2015 года по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, «возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии». Изображения, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела, касались ситуации на Украине, президента России Владимира Путина и священнослужителей.