В Нальчике загорелся центральный городской рынок

Пожар возник в торговом павильоне на центральном рынке Нальчика, площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет, тушение пожара происходит на двух участках. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации возгорания участвуют 70 человек и 13 единиц техники.

Позднее на рынке загорелся второй павильон, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров. «Горит один павильон, и во втором верховой пожар: огонь перекинулся на кровлю», — сказал собеседник.

Ранее в понедельник в подмосковной Электростали возник пожар на складах бывшего опытного завода. Возгорание произошло по адресу: Строительный переулок, дом 10. Площадь пожара составила 480 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации последствий пожара участвовали 50 человек и 14 единиц техники.